السفير الطراونة يبحث تعزيز التعاون في مكافحة الفساد مع العراق

الوكيل الإخباري- بحث السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة، مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن اللقاء تطرق إلى أهمية توثيق العلاقات بين الجانبين في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئتي النزاهة العراقية والأردنية تمثل خطوة متقدمة على هذا الصعيد.



وأكد الجانبان، بحسب البيان، ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسليم المطلوبين واسترداد الأصول المهربة، ضمن إطار الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد، مع التشديد على أن الإجراءات المتبعة تستند إلى أحكام قضائية وبما يحافظ على طبيعة العلاقات الودية مع الدول الشقيقة.