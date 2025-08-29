السفير الطراونة يبحث تعزيز التعاون في مكافحة الفساد مع العراق

وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن اللقاء تطرق إلى أهمية توثيق العلاقات بين الجانبين في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئتي النزاهة العراقية والأردنية تمثل خطوة متقدمة على هذا الصعيد.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسليم المطلوبين واسترداد الأصول المهربة، ضمن إطار الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد، مع التشديد على أن الإجراءات المتبعة تستند إلى أحكام قضائية وبما يحافظ على طبيعة العلاقات الودية مع الدول الشقيقة.
وأشاد السفير الطراونة بمتانة العلاقات العراقية – الأردنية، مثمناً جهود الأجهزة الرقابية في البلدين وسعيها إلى التصدي لظاهرة الفساد التي تُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات.
