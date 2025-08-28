الخميس 2025-08-28 07:33 ص
 

بلدية إربد تشكل 15 فرقة لمتابعة قضية الكلاب الضالة ورصد أماكن وجودها

الخميس، 28-08-2025 05:57 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية إربد الكبرى عن تشكيل 15 فرقة من أصحاب الخبرة والاختصاص لمتابعة قضية الكلاب الضالة، ورصد مخابئها، والأماكن التي تكثر فيها وتعد مأوى لها.اضافة اعلان


وبينت البلدية أن هذه الفرق قد باشرت عملها في مراقبة الكلاب، خاصة في الكهوف، والوديان، والأماكن المهجورة، التي باتت تشكل موطنا ومركز انطلاق لها.

وطالبت المواطنين بضرورة التعاون معها في هذا الشأن، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي كلاب تشكل خطرا على حياة الآخرين، مؤكدة أن التعامل معها سيكون وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبما يضمن الحد من انتشارها، وصولا إلى إنهاء هذه الظاهرة المقلقة بشكل كامل.
 
 
