غرامة تصل إلى 20 ألف دينار لمخالفي إدخال أسماك غير أصيلة للبرك الطبيعية

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة البيئة، أن إدخال أنواع غير أصيلة من الأسماك إلى البرك والمسطحات المائية الطبيعية يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017.

وأشارت في بيان صحفي الخميس، أن المادة (22/ب) من القانون تنص على معاقبة كل من يطرح أو يصرف أو يلقي أي مادة أو كائن مضر بالبيئة أو بالصحة العامة أو بمقتضيات السلامة العامة في المحميات الطبيعية أو المناطق ذات الحماية الخاصة، بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، مع إلزام المخالف بإعادة تأهيل الموقع المتضرر على نفقته الخاصة.


وحذرت الوزارة من أن هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على التوازن البيئي والأنواع الأصيلة في البيئة المائية الأردنية، إضافة إلى تعارضها مع التزامات المملكة في اتفاقية التنوع الحيوي (CBD) التي صادق عليها الأردن عام 1993، مشددة على أن الترويج أو بث مثل هذه الأنشطة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول، كونه يشجع على ممارسات ضارة تتعارض مع قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، الذي يلزم المؤسسات الإعلامية بالمحتوى المسؤول وعدم الترويج لأي نشاط مخالف للقوانين.


وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في إدخال هذه الأنواع أو الترويج لها، حفاظا على سلامة النظام البيئي الأردني، داعية المواطنين إلى الالتزام بقوانين حماية البيئة والإعلام، والالتزام بمتطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، ضمانا لاستدامة الموارد الطبيعية وصون التنوع الحيوي بوصفه ثروة وطنية للأجيال القادمة.

 
 
