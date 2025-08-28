الخميس 2025-08-28 11:34 ص
 

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الخميس، 28-08-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 (الأكثر طلبا من المواطنين محليا) 68.8 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 66.6 دينارا لغايات الشراء.

كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 78.8 و61.2 و46.5 دينارا على التوالي.

Image1_8202528103520795776496.jpg

 
 
