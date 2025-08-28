ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 (الأكثر طلبا من المواطنين محليا) 68.8 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 66.6 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 78.8 و61.2 و46.5 دينارا على التوالي.
