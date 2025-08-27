مستشعر ‘Galaxy Watch’ المبتكر يفتح آفاقاً جديدة للرعاية الوقائية

03:43 م

الوكيل الإخباري- في عالم سريع الوتيرة، أصبحت المعلومات الصحية منتشرة في كل مكان بدءًا من التطبيقات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها غالبًا تكون غير دقيقة أو غير موثوقة، في الوقت الذي يركّز فيه النظام الصحي على علاج المرض بدلاً من الوقاية منه. هذا الواقع يجعل من الصعب علينا تبنّي عادات صحية دائمة وإعطاء الأولوية لصحتنا على المدى الطويل. فكيف يمكننا استعادة التحكم في صحتنا؟





وبفضل تقنيات الاستشعار المتقدّمة من سامسونج، والتي توفّر نظرة شاملة وفورية على الحالة الصحية، تُعيد سلسلة ‘Galaxy Watch8’ الجديدة تركيز الاهتمام نحو الرعاية الوقائية. حيث توفّر هذه الساعات رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ استنادًا إلى أنماط حياتك اليومية، لمساعدتك على فهم جسمك وعقلك بشكل أعمق، وتبنّي عادات صحية مستدامة، والمساهمة في رصد التهديدات الصحية الصامتة مثل النبضات الهاجرة في مراحل مبكرة.



الرعاية الوقائية من خلال الكشف المبكر



بفضل مقاييس صحة القلب الجديدة، تتيح سلسلة ‘Galaxy Watch8’ رصد المؤشرات المبكرة للمشكلات الصحية المحتملة، ما يمكّن المستخدم من الوقاية قبل أن تتطوّر الحالة:



رصد النبضات الهاجرة :

توفّر ميزة ‘ECG’ المحسّنة في ‘Galaxy Watch8’ قدرة أعلى على التقاط النبضات الهاجرة وهي نبضات قلب غير منتظمة تحدث قبل أوانها وقد لا تظهر خلال الفحوصات الروتينية نظرًا لأنها غالبًا لا تُسبب أعراضًا ملحوظة. ويُعد تكرار هذه النبضات مؤشّرًا سريريًا مهمًا، إذ قد يقود إلى اضطرابات في نظم القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية أو فشل القلب.



وتقدّم سلسلة ‘Galaxy Watch8’ قياسات تخطيط اقلب دقيقة وقادرة على التعرّف على هذه الحالات في وقت مبكر، ما يدعم الرعاية الوقائية بشكل أكثر فعالية.



تمدد الأوعية الدموية:

أثناء النوم، تقوم ‘Galaxy Watch8’ بقراءة موجات مخطط التحجّم الضوئي، وهي إشارات ضوئية مرتبطة بتدفّق الدم خلال النوم. وتقيس الساعة صلابة الأوعية الدموية، وتُحلل بدقة التغيرات في الضغط الواقع عليها. ونظرًا لتأثر هذا المؤشر بعوامل مثل النظام الغذائي، والتوتر، وجودة النوم، فإن مراقبته بانتظام تساعدك على تعديل عاداتك وتحسينها، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية قبل ظهورها.



تغييرات نمط الحياة مدفوعة برؤى المستشعرات الذكية

توفّر سلسلة ‘Galaxy Watch8’، من خلال مستشعراتها المتقدّمة، رؤى فورية ومباشرة تساعدك على فهم أنماط التغذية والنوم بشكل أفضل، ما يوجّهك نحو تبنّي عادات مستدامة تدوم على المدى الطويل.



مؤشر :‘Antioxidant Index’ لأن نمط الحياة غالبًا ما يكون له تأثير أكبر من العوامل الوراثية، تسلّط سلسلة ‘Galaxy Watch8’ الضوء على اختياراتك اليومية، حيث يقوم مستشعر ‘BioActive’ بقياس نسبة الكاروتينويد في الجلد خلال خمس ثوانٍ فقط، باستخدام تقنية التحليل الطيفي الامتصاصي متعدد الأطوال الموجية. وبعد تحليل هذه الكاروتينويدات وهي من مضادات الأكسدة التي تعكس مستوى استهلاكك للفواكه والخضروات ستحصل على نتيجة من 0 إلى 100، تُصنّف ضمن ثلاث مستويات. وتُظهر هذه النتيجة كيف يؤثر كل من النظام الغذائي، والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، واستهلاك الكحول، والتوتر، على مستويات مضادات الأكسدة في جسمك. ونظرًا لارتباط انخفاض استهلاك الفواكه والخضروات بمخاطر صحية كبيرة، يوفّر هذا المؤشر غير الجراحي رؤية دقيقة تحفّزك على اتخاذ خيارات صحية، ويُضيف مستوى جديد وإضافياً من الوقاية إلى روتينك اليومي.



إرشادات وقت النوم: تستند سلسلة ‘Galaxy Watch8’ إلى علم تنظيم النوم المعروف بنموذج العمليات الثنائية، حيث تقوم بتتبع الساعة البيولوجية للجسم ومدى حاجة الجسم للنوم على مدى ثلاثة أيام. بعد ذلك، تحلّل الساعة هذه البيانات عبر معادلة تفاضلية لحساب الوقت الأمثل للنوم بما يضمن الاستيقاظ بنشاط وحيوية. ويأخذ هذا الخوارزم في الاعتبار تغيّر درجة الاستعداد للنوم واحتياجات النوم الفردية خلال اليوم لتقديم توجيهات شخصية دقيقة. وقد تم تطوير هذه الميزة بالتعاون مع معهد ‘KAIST’ الكوري، وتم اختبارها سريريًا في مركز سامسونج الطبي، بهدف المساعدة في بناء روتين نوم صحي يؤدي إلى نوم أعمق وأقل انقطاعًا، وصباحات أكثر نشاطًا.