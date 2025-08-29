5285 مستفيداً من برامج مركز زها الثقافي في معان

الوكيل الإخباري- نفذ مركز زها الثقافي في معان، مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية والمبادرات المجتمعية خلال النصف الأول من عام 2025، بلغ عددها 61 فعالية ومبادرة، استهدفت فئتي البراعم والأشبال من الفئة العمرية 3 إلى 16 عامًا، إلى جانب عدد من السيدات، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز المهارات وبناء قدرات أفراد المجتمع بمختلف فئاته.

وقال رئيس وحدة مركز زها الثقافي في معان، مجد كريشان، إن المركز يواصل خدمة المجتمع المحلي ببرامج نوعية تجمع بين الفائدة والمتعة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين منها، بلغ 5285 مشاركاً من مختلف الفئات، بينهم 5106 من الأطفال و179 سيدة.



وأضاف، أن الأنشطة المنفذة للأطفال تنوعت خلال هذه الفترة، حيث بلغت 17 نشاطاً توزعت بين فعاليات ثقافية ومسابقات وأيام ترفيهية، تخللتها ألعاب وأنشطة حركية وتوزيع هدايا، بهدف إدخال البهجة إلى نفوسهم وتنمية مهاراتهم الاجتماعية وتعزيز قدرتهم على التعبير.



كما أطلق المركز فعاليات النادي الصيفي للأطفال، ببرنامج متكامل يجمع بين التعليم والترفيه، ويسعى إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية والاجتماعية ضمن بيئة آمنة وملهمة.



وأشار كريشان إلى أن المركز نظم 39 دورة تدريبية نوعية للأطفال، شملت برامج مميزة من أبرزها "مفاتيح الدماغ"، و"برمجة وتصميم الروبوت"، و"فنون الخزف"، إضافة إلى دورات اللغة الإنجليزية، فضلاً عن برنامج "كراميش" الذي يركز على تنمية المهارات الذهنية والحركية للأطفال باستخدام وسائل تعليمية تفاعلية.



وفي إطار تمكين المرأة، نظّم المركز 5 دورات تدريبية استفادت منها 179سيدة، تناولت مجالات الحاسوب، وصناعة الفخار، والتسويق الإلكتروني، وصناعة الصابون وغيرها، بهدف تعزيز المهارات المهنية للسيدات وتمكينهن اقتصاديًا.