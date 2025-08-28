الخميس 2025-08-28 01:28 م
 

خدمة جديدة لـ " كليك" في الاردن

كليك
كليك
 
الخميس، 28-08-2025 11:54 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، إن الشركة ستطلق قريبا خدمة "كليك بلس" للحوالات العابرة للحدود تماشيا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان


وأكدت البهو  ، أن التفاصيل المتعلقة بالخدمة الجديدة ستعلن لاحقا، مشيرة إلى أن "كليك بلس" ستتيح لمستخدميها إرسال واستقبال الحوالات المالية عبر الحدود من خلال تطبيقاتهم الهاتفية بشكل شخصي ومباشر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن

عربي ودولي جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن

وزير الصحة: تعزيز التخصصية والتكامل ركيزة لتطوير الخدمات الجراحية في الأردن

أخبار محلية وزير الصحة: تعزيز التخصصية والتكامل ركيزة لتطوير الخدمات الجراحية في الأردن

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تبحث مع وزارة إدارة شؤون العمال في الخارج الفلبينية أوجه التعاون المشترك

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

منوعات شاب تركي يموت غرقا أثناء محاولة استرجاع هاتفه من نهر

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل زوجة العين والنائب الأسبق عبدالله أبو اربيحة في ذمة الله

6121

فن ومشاهير فضل شاكر في مكالمة فيديو مع جمهوره.. ما القصة؟ فيديو

وزير الطاقة صالح الخرابشة

أخبار محلية ورشة متخصصة بنظام اعتماد الهيدروجين الأخضر في الأردن

554

فن ومشاهير ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد يشعلان السوشيال بإعلان طريف - فيديو



 
 



الأكثر مشاهدة