خدمة جديدة لـ " كليك" في الاردن

الوكيل الإخباري- قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو، إن الشركة ستطلق قريبا خدمة "كليك بلس" للحوالات العابرة للحدود تماشيا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

