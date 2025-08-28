خدمة جديدة لـ " كليك" في الاردن

وأكدت البهو ، أن التفاصيل المتعلقة بالخدمة الجديدة ستعلن لاحقا، مشيرة إلى أن "كليك بلس" ستتيح لمستخدميها إرسال واستقبال الحوالات المالية عبر الحدود من خلال تطبيقاتهم الهاتفية بشكل شخصي ومباشر.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس
-
الألبسة والأسمدة في مقدمة السلع المصدرة بالنصف الأول للعام الحالي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء
-
16.9 % ارتفاع الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية
-
7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا