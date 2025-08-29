ورشة في زراعة الأغوار الشمالية حول تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، أمس الخميس، ورشة تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية، ضمن خطة المدارس الحقلية، لمجموعة من السيدات الريفيات من مربيات الأغنام والماعز.

ويأتي تنفيذ خطة المدارس الحقلية، ضمن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والذي ينفذ من خلال مديرية التدريب وتوعية المزارعين في قطاع الإرشاد الزراعي.



وأكد مدير الزراعة المهندس محمد النعيم، حرص وزارة الزراعة على تقديم الدعم لتمكين المرأة الريفية لتحسين سبل العيش، مشيرًا إلى الخدمات التي تقدمها مديرية زراعة الأغوار الشمالية للمزارعين والمجتمعات المحلية.



وتضمنت الورشة التي قدمها المهندسان صيتان السرحان وقاسم المروج، التدريب على الممارسات الذكية مناخيًا في مجال الاستثمار بالمجترات الصغيرة، وتحضير الخلطة العلفية للأغنام والماعز، وأهمية التغذية المتوازنة، ومواصفات الأعلاف المركزة وأهم مكوناتها وطريقة تحضيرها.