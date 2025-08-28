فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وستتأثر بالفصل المناطق التالية: مصنع الكندرين، البلدية، معمل الشمري، معمل عمار أبو رخية، جمعية وادي الشرق التعاونية، منطقة معان التنموية - المدينة الصناعية.
ويأتي هذا الفصل بسبب تركيب محطة جديدة.
