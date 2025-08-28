الخميس 2025-08-28 07:34 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فصل الكهرباء من ال
تعبيرية
 
الخميس، 28-08-2025 07:19 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة لفصل التيار الكهربائي في معان، وذلك اليوم الخميس الموافق 28-8-2025، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا.

وستتأثر بالفصل المناطق التالية: مصنع الكندرين، البلدية، معمل الشمري، معمل عمار أبو رخية، جمعية وادي الشرق التعاونية، منطقة معان التنموية - المدينة الصناعية.

ويأتي هذا الفصل بسبب تركيب محطة جديدة.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة شرق عمان العميد فراس الرهايفة، وبحضور مدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العميد محمود الشياب، في تشييع جثمان الوكيل ركان

أخبار محلية الأمن ينعى ركان العقرباوي

فصل الكهرباء من ال

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فلسطينيون يصلون على جثامين شهداء

فلسطين شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على مناطق بغزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

المدرج الروماني وسط البلد بالعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد اجتماعا بشأن غزة بحضور بلير وكوشنر

رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية بدون طيار في خاركيف

عربي ودولي 3 قتلى و 9 جرحى في هجوم جوي روسي على كييف

بلدية إربد تشكل 15 فرقة لمتابعة قضية الكلاب الضالة ورصد أماكن وجودها

أخبار محلية بلدية إربد تشكل 15 فرقة لمتابعة قضية الكلاب الضالة ورصد أماكن وجودها



 
 





الأكثر مشاهدة