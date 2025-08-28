فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة لفصل التيار الكهربائي في معان، وذلك اليوم الخميس الموافق 28-8-2025، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا.



وستتأثر بالفصل المناطق التالية: مصنع الكندرين، البلدية، معمل الشمري، معمل عمار أبو رخية، جمعية وادي الشرق التعاونية، منطقة معان التنموية - المدينة الصناعية.



ويأتي هذا الفصل بسبب تركيب محطة جديدة.

اضافة اعلان