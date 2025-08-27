التربية تزف بشرى سارة بشأن نتائج توجيهي طلبة الحادي عشر عبر " برنامج الوكيل"- فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تُعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء عند الساعة 5 مساءً نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025.





مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة قال لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان النتائج ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني: (http://tawjihi.jo) .

واكد شحادة ان نسبة النجاح في الامتحان مرتفعة وتقترب من نسبة 70 % لعدد الطلبة الناجحين في جميع المباحث ، وهي نسبة جيدة ، وفق شحادة.

وشرح مدير الامتحانات طريقة احتساب الطالب لمعدله التحصيلي للمواد الأربعة التي امتحنها والتي تشكل 30% من المعدل العام، إذ يمكنه جمع علاماته الأربعة وتقسيمها على 300 وهو المجموع العام للمباحث الأربعة ومن ثم ضرب المجموع بـ 30 ليتبين له حجم تحصيله.



و بين شحادة أن مبحث التربية الإسلامية ستكون النهاية العظمى لعلاماته من 60 واللغة العربية من 100 واللغة الإنجليزية من 100 وتاريخ الأردن من 40.

وبحسب شحادة يتيح النظام الجديد توزيع عبء الامتحانات على مدار عامين دراسيين، مما يمكن الطلبة من إعادة أي مبحث لم يحققوا فيه النتيجة المطلوبة في الصف الثاني عشر، دون أن يؤثر ذلك على قبولهم الجامعي.



وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام جيل (2008) للإعادة في الدورة التكميلية المقبلة في شهر كانون أول والدورة الصيفية نهاية شهر حزيران.



وبخصوص رفع المعدل أكد شحادة أن الوزارة اتخذت تعليمات جديدة بشأن رفع المعدل بهدف ضبط التضخم الكبير في أعداد الطلبة المعيدين لغايات رفع المعدل وذلك تحقيقا للعدالة.

وتأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية شاملة لتطوير نظام امتحانات الثانوية العامة، تستهدف رفع جودة التعليم، وتحسين تجربة الطلبة، مع الالتزام بمعايير العدالة والشفافية في التقييم ، بحسب شحادة .

وبين شحادة انه لن يكون هناك مؤتمراً صحفيا اليوم بعد اعلان النتائج لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025.