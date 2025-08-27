التربية تزف بشرى سارة بشأن نتائج توجيهي طلبة الحادي عشر عبر " برنامج الوكيل"- فيديو

و بين شحادة أن مبحث التربية الإسلامية ستكون النهاية العظمى لعلاماته من 60 واللغة العربية من 100 واللغة الإنجليزية من 100 وتاريخ الأردن من 40.
وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام جيل (2008) للإعادة في الدورة التكميلية المقبلة في شهر كانون أول والدورة الصيفية نهاية شهر حزيران.
وبخصوص رفع المعدل أكد شحادة أن الوزارة اتخذت تعليمات جديدة بشأن رفع المعدل بهدف ضبط التضخم الكبير في أعداد الطلبة المعيدين لغايات رفع المعدل وذلك تحقيقا للعدالة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الزراعة: أسعار الليمون المحلي تتراوح بين 60 قرشًا ودينار ونصف في الأسواق
-
من هو الشاب المقتول في جريمة أبو نصير رفقة والده؟
-
فيديو .. إصابة مسن وسائق دراجة في حادث دهس بشارع المدينة في عمان
-
إليكم مواعيد العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025
-
الكشف عن الحالة الصحية لعائلة ومعلمة تعرضوا للعقر من كلاب ضالة في إربد
-
جيدكو: منح فنية ومالية تصل إلى 50 ألف دينار للمشاريع الجديدة والقائمة
-
التعليم العالي: لا اعتراف بدراسة الطب خارج الأردن لمن هم دون معدل 90%
-
ترجيح اعلان نتائج القبول الموحد في الاسبوع الاخير من شهر أيلول