الأربعاء 2025-08-27 11:53 ص
 

نجل النائب الاسبق ابو سويلم ينعى والده وشقيقه ويكشف تفاصيل مراسم الدفن - صورة

صورة للنائب الاسبق موسى ابو سويلم يتوسط نجليه المرحوم ايمن على يمين الصورة والشاب عبد الرحمن على يسار الصورة
صورة للنائب الاسبق موسى ابو سويلم يتوسط نجليه المرحوم ايمن على يمين الصورة والشاب عبد الرحمن على يسار الصورة
 
الأربعاء، 27-08-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اعلن الشاب عبد الرحمن نجل النائب الاسبق  موسى أبو سويلم، تفاصيل تشييع جثمان والده وشقيقه ايمن .

 واكد عبد الرحمن في منشور عبر الفيسبوك انه سيُشيّع جثمانهما الطاهر يوم الخميس الموافق ٢٨ آب, في مقبرة عشائر شفا بدران (مقبرة ياجوز) إن شاء اللّٰه تعالى.

ونعى الشاب والده وشقيقه قائلاً : " ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره، أنعى أغلى ما فقدت والدي الحبيب الدكتور موسى عمير أبو سويلم، السند والقدوة، رجل العلم والخلق، الذي أفنى حياته في خدمة الناس وكان حاضرًا بابتسامته وطيب قلبه.وأخي الغالي أيمن موسى عمير أبو سويلم، الشاب الطيب الخلوق، الذي رحل مبكرًا تاركا في قلوبنا فراغًا لا يُملأ.رحلا معًا إثر جريمة غادرة وهما يودعان ضيفهما على باب منزلنا، تاركين جرحًا لا يندمل ووجعًا لا يخففه إلا رحمة الله.اللهم اجعل مثواهما الفردوس الأعلى، وآنزل عليهما شآبيب رحمتك، واجعل قبريهما روضة من رياض الجنة، وآلهمنا وكل من أحبّهما الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون" .

الى ذلك قال مصدر امني انه تقرر إحالة قضية القتل التى وقعت أمس في منطقة أبو نصير وراح ضحيتها شخص وابنه وإصابة زوجته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف الجاني 15 يوماً عن تهمة القتل العمد.

