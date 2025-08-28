الخميس 2025-08-28 05:00 م
 

توضيح بخصوص خدمة " كليك" الجديدة

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
 
الخميس، 28-08-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-   قال المدير التنفيذي لدائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني في البنك المركزي، غسان أبو شهاب، أن خدمة "كليك بلس" للحوالات العابرة للحدود، التي ستطلق قريبا في الأردن، ستنفذ في المرحلة الأولى عبر شركات الصرافة بالتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني (مقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية) ضمن نظام الدفع الفوري المخصص لهذه الغاية.

اضافة اعلان


وبين أبو شهاب، أن الخدمة ستنتقل في مرحلتها الثانية للتعامل عبر البنوك للوصول إلى إطار تكاملي يشمل كافة المؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي في ارسال واستقبال الحوالات العابرة للحدود بشكل شبه فوري. مؤكدًا أن هذه الخدمة تخضع في جميع مراحلها لإشراف ورقابة البنك المركزي، وتنسجم مع متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترتقي لأفضل الممارسات الدولية المتبعة في تقديم خدمات الحوالات العابرة للحدود.


وأضاف، أن الخدمة سيترتب عليها عمولة مدفوعة إلا أنها أقل كلفة من الكلف الموجودة حالياً على قنوات التحويل الدولي المتوفرة في السوق حالياً، وستنفذ الحوالات الدولية من حيث الإرسال أو الاستقبال بشكل إلكتروني وضمن إطار زمني أسرع من الطريقة التقليدية.


وأكد أبو شهاب، أن البنية التحتية الإلكترونية لعملية التحول الرقمي في ارسال واستقبال الحوالات الدولية من وإلى الأردن عبر خدمة "كليك بلس" ستكون جاهزة مع نهاية العام الحالي.


وأوضح، أن المرحلة الأولى التي ستنفذ بها الخدمة ستكون من خلال شركات الصرافة عبر التكامل مع شركات الدفع الإلكتروني التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية، مما سيسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع شركات الصرافة في الأردن ورفع سوية خدمات التحويل المالي في القطاع وتعزز التنافسية بين شركات الصرافة المرخصة.


وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي، تماشياً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لتحقيق رفاهية أعلى للمواطن من خلال تسريع الخدمات المالية الرقمية المقدمة له وتقليل كلفها، علاوة على تعزيز التحول إلى مجتمع رقمي لا نقدي. كما ستسهم هذه الخدمة في رفع حجم الحوالات الواردة من الخارج، وزيادة القدرة على تتبعها لتعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات التحويل عبر الحدود.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

عربي ودولي الكرملين يقول إن روسيا تبقى مهتمة بمباحثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي توضيح بخصوص خدمة " كليك" الجديدة

545

فيديو منوع هكذا يتم قطف التوت البري يدويا

للاللاللا

فيديو منوع شاب يفاجئ صديقه النائم بمقلب غير متوقع!

ىىى

فيديو منوع من أكثر العقارب خطورة وسمية في العالم

لرلل

فيديو منوع الفيل يودّع راعيه الذي يرقد في المستشفى

الزرقاء

أخبار محلية افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء



 
 



الأكثر مشاهدة