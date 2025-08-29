وزارة البيئة تعالج بالتنسيق مع أمانة عمان تراكم النفايات بمنطقة جبل اللويبدة

وعملت فرق الأمانة ميدانيًا على إزالة النفايات المتراكمة وتنظيف الموقع بشكل كامل، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة، ولصون الهوية الجمالية والحضرية لمنطقة جبل اللويبدة.
بدوره، أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، التزام الوزارة بالاستجابة الفورية لأي ملاحظة أو شكوى بيئية، مشدداً أن الوزارة تتابع وباهتمام كافة الملاحظات، خاصة التي تنشرها وسائل الإعلام، التي تعتبرها شريكًا أساسيًا في رصد التحديات البيئية ومعالجتها بالسرعة الممكنة.
ودعت وزارة البيئة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات بيئية عبر قنوات الاتصال الرسمية، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
"المكتبة الوطنية" تستضيف أمسية شعرية بعنوان "رواق الشعر
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد منطقة مستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
الجيش يتعامل مع طائرة مسيّرة حاولت تهريب المخدرات على الواجهة الجنوبية
-
السفير الطراونة يبحث تعزيز التعاون في مكافحة الفساد مع العراق
-
5285 مستفيداً من برامج مركز زها الثقافي في معان
-
الصفدي: نتنياهو يتغذى على الصراع ويشعل المنطقة لإنقاذ نفسه
-
بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية
-
ورشة في زراعة الأغوار الشمالية حول تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية