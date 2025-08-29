وزارة البيئة تعالج بالتنسيق مع أمانة عمان تراكم النفايات بمنطقة جبل اللويبدة

الوكيل الإخباري- عالجت وزارة البيئة بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى تراكم النفايات في منطقة جبل اللويبدة التي تعد من أقدم وأجمل أحياء العاصمة عمّان.

وعملت فرق الأمانة ميدانيًا على إزالة النفايات المتراكمة وتنظيف الموقع بشكل كامل، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة، ولصون الهوية الجمالية والحضرية لمنطقة جبل اللويبدة.



بدوره، أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، التزام الوزارة بالاستجابة الفورية لأي ملاحظة أو شكوى بيئية، مشدداً أن الوزارة تتابع وباهتمام كافة الملاحظات، خاصة التي تنشرها وسائل الإعلام، التي تعتبرها شريكًا أساسيًا في رصد التحديات البيئية ومعالجتها بالسرعة الممكنة.