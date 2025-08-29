44 وفاة في قطاع غزة منذ إعلانه منطقة مجاعة

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 322 شهيدًا، من بينهم 121 طفلًا.
وأضافت، منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 آب 2025، سُجّلت 44 وفاة، من بينهم 6 أطفال.
