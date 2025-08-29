44 وفاة في قطاع غزة منذ إعلانه منطقة مجاعة

الجمعة 2025-08-29 04:55 م
 

الجمعة، 29-08-2025 03:46 م
الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 322 شهيدًا، من بينهم 121 طفلًا.

وأضافت، منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 آب 2025، سُجّلت 44 وفاة، من بينهم 6 أطفال.
 
 
