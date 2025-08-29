الجمعة 2025-08-29 09:26 م
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الجمعة، 29-08-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-  بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة بين المواطنين في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 69.2 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 67 دينارًا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 79.2 و61.6 و46.7 دينارًا على التوالي.

 
 
