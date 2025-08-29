تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

كما بلغ سعر غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 79.2 و61.6 و46.7 دينارًا على التوالي.
