تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة بين المواطنين في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 69.2 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 67 دينارًا لجهة الشراء.

