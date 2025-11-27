الخميس 2025-11-27 07:05 م

الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا

الخميس، 27-11-2025 05:25 م
الوكيل الإخباري-  بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة عيد استقلال بلاده.اضافة اعلان


وأعرب جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس الغزواني بموفور الصحة، وعلى الشعب الموريتاني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.
 
 


