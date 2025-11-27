الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا

وأعرب جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس الغزواني بموفور الصحة، وعلى الشعب الموريتاني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.
-
