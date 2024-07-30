المواصفات والمقاييس تتعامل مع 93 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الثلاثاء، أنها تعاملت مع 93 ألف بيان جمركي وارد عبر مختلف المنافذ الجمركية، خلال النصف الأول من العام الحالي.



وقالت المؤسسة، إن موظفيها موجودون في المعابر الحدودية للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والتعليمات الناظمة، قبل السماح بدخولها الأسواق، في إطار سعيها لتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة.



وتعاملت المؤسسة مع 765 بيانا ورد فيها منتجات مخالفة، في نفس الفترة، حيث تشمل الرقابة على المنتجات الواردة عبر المنافذ الجمركية؛ التفتيش وسحب عينات ممثلة، وإرسالها إلى مختبرات الفحص المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة من حيث السماح بإدخالها إذا كانت مطابقة أو إعادة التصدير أو الإتلاف.



وأوضحت المؤسسة أنها تولي أهمية بالغة للتحقق من صحة العلامات التجارية، ووثائق تقييم المطابقة، والتأكد من أن المنتجات تحمل العلامات التجارية الأصلية، ومنع المنتجات المقلدة أو التي تحمل وثائق مزورة من الدخول إلى الأسواق، إذ تحققت من صحة العلامة التجارية لـ920 منتجا و4450 وثيقة تقييم مطابقة.



ودعت المؤسسة التجار إلى الانضمام لبرنامج "التاجر الملتزم" الذي تحتوي فئاته الـ4 على حزمة من الحوافز، بهدف توفير الوقت والجهد والتكاليف، ووصول السلع للمواطنين بتكلفة أقل.