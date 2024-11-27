المياه والري تتوقع بدء تنفيذ الناقل الوطني منتصف 2025

وقال المحاميد، إنّ الوزارة دخلت بمرحلة المفاوضة مع المناقص في المشروع الذي يهدف لتوفير 300 مليون متر مكعب من المياه للأستعمالات المنزلية مع كمية ستبقى ثابتة مع مرور الزمن.
وبين أن الوزارة أدخلت حديثا تقنية الاستمطار وستقوم خلال السنوات المقبلة بهذه العملية وفحصها بعدة مناطق لاعتمادها إن كان هناك أثر اقتصادي إيجابي لها.
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