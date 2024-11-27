 
الأربعاء 2024-11-27 09:10 م
 

المياه والري تتوقع بدء تنفيذ الناقل الوطني منتصف 2025

وزارة المياه والري
وزارة المياه
الأربعاء، 27-11-2024 08:40 م
الوكيل الإخباري-    توقع أمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، منتصف العام المقبل.اضافة اعلان


وقال المحاميد، إنّ الوزارة دخلت بمرحلة المفاوضة مع المناقص في المشروع الذي يهدف لتوفير 300 مليون متر مكعب من المياه للأستعمالات المنزلية مع كمية ستبقى ثابتة مع مرور الزمن.

وبين أن الوزارة أدخلت حديثا تقنية الاستمطار وستقوم خلال السنوات المقبلة بهذه العملية وفحصها بعدة مناطق لاعتمادها إن كان هناك أثر اقتصادي إيجابي لها.
 
gnews

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