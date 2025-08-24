هل سيشمل العفو العام عبدالله أوجلان؟.. حزب أردوغان يحسم الجدل!

الوكيل الإخباري- أكد حزب العدالة والتنمية التركي (آكبارتي) أن زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) عبدالله أوجلان لن يكون مشمولا بأي عفو عام في إطار عملية "تركيا خالية من الإرهاب".



وشدد الحزب على أن هذه الفرضية مرفوضة تماما من قبل الدولة وليست مطروحة للنقاش.

وجاء ذلك في تقرير ميداني نشرته صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، استنادا إلى سلسلة لقاءات أجراها مسؤولو الحزب مع المواطنين الأتراك في مختلف الولايات ضمن ما يعرف بـ"ملتقيات تركيا"، بهدف تلمس آراء الشارع حيال العملية الجارية لإنهاء الصراع.



وأشار التقرير إلى أن أغلب المشاركين أبدوا تأييدا للعملية، معربين في الوقت ذاته عن مخاوفهم من أن تفضي إلى عفو عام يشمل أوجلان. وقال مسؤولو الحزب: "في كل مكان نذهب إليه يطرح علينا هذا السؤال، ونؤكد بوضوح أن شيئا كهذا غير وارد ولم ولن يطرح حاليا ومستقبلا".



وأضاف التقرير أن عبدالله أوجلان نفسه، بحسب مسؤولي الحزب، "لا يرغب في مغادرة سجنه في جزيرة إمرالي"، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999.



كما شدد الحزب على أنه لا توجد أي مفاوضات مباشرة مع تنظيم PKK، وأن الدولة التركية تدير عملية الحل بـ"أقصى درجات الحساسية"، في إشارة إلى سعيها لإنهاء النزاع دون تقديم تنازلات تمس الأمن القومي.



من جانب آخر أشار مسؤولو آكبارتي إلى أن إنهاء الإرهاب من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الاقتصاد التركي، مؤكدين أن الأتراك عبروا خلال اللقاءات عن استيائهم من تدني الرواتب التقاعدية، رغم دعمهم الكبير للعملية السلمية.



يذكر أن عملية الحل الجديدة أطلقت في الأول من أكتوبر الماضي بمبادرة من زعيم حزب الشعب الجمهوري، دولت باهتشلي، وتبعها دعوة من عبدالله أوجلان في فبراير إلى عقد مؤتمر لحزب العمال الكردستاني والتخلي عن الكفاح المسلح. وفي مايو من هذا العام أعلن الحزب إنهاء العمل العسكري تلاه قيام مجموعة من مقاتليه بإتلاف أسلحتهم في مراسم رمزية جرت في 11 يوليو.