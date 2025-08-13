الأربعاء 2025-08-13 11:49 م
 

"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية

الأربعاء، 13-08-2025 11:17 م
الوكيل الإخباري-  نظّمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورشة تدريبية حول "دور الرّقمنة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد"، شارك فيها 19 موظفاً من شركة الكهرباء الأردنية.اضافة اعلان


وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تضّمنت الورشة شروحاً عن دور الأمن السيبراني والرقمنة في مكافحة الفساد، وأثر النزاهة الرقمية على استدامة البيئة الاستثمارية، وضمان بيئة رقمية نزيهة وشفافة.

كما عقد المركز ورشة تدريبيّةً حول "حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء بقضايا الفساد"، شارك فيها 18 موظفاً من شركة الكهرباء، تم خلالها إطلاعهم على دور الهيئة في حماية الشهود والمبلغين، وحقوق وواجبات الشخص الحاصل على الحماية، والشروط القانونية والإجرائية الخاصة بالحصول على الحماية.
 
 
