بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان

04:18 م

الوكيل الإخباري- يستنكر ديوان أبناء الكرك في عمان، بأشد وأقوى العبارات، التصريحات المستفزة التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ويعتبرها أوهامًا استعمارية باطلة لا مكان لها على أرض الواقع، وعدوانًا سافرًا على سيادة الدول العربية وحقوق الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني المناضل من أجل حريته واستقلاله. اضافة اعلان





إن أبناء الكرك، وهم جزء أصيل من جسد الوطن الواحد، يؤكدون وقوفهم الثابت خلف موقف الأردن الرسمي والشعبي في رفض هذه الأكاذيب ومواجهتها بكل الوسائل المشروعة، إيمانًا منهم بأن فلسطين والقدس أمانة في أعناق الأجيال، وأن أي مساس بهما هو مساس بهوية الأمة وكرامتها وتاريخها.



هذه التصريحات التي يطلقها قادة الاحتلال اليوم ليست سوى محاولة يائسة لصرف الأنظار عن فشلهم الميداني والسياسي، وعن عزلتهم الدولية المتفاقمة، في وقت تتكشف فيه جرائمهم المروعة بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية أمام العالم أجمع، وتزداد معها الأصوات الحرة المطالبة بإنهاء الاحتلال ومحاسبته.



ويشدد الديوان على أن الأردن، بقيادته الهاشمية وجيشه العربي المصطفوي وأهله الأوفياء، سيبقى الحصن المنيع الذي تتحطم أمامه كل مؤامرة تستهدف أرضه أو أرض فلسطين، وأن روح الكرك الأصيلة التي جبلت على الفروسية والشهامة ستبقى في الصفوف الأولى دفاعًا عن الوطن والقضية.



ويدعو ديوان أبناء الكرك في عمان المجتمع الدولي، وقواه الفاعلة، إلى موقف عملي يردع الاحتلال ويوقف خطاب الكراهية والتحريض، حمايةً للسلم والأمن في المنطقة، وضمانًا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.



