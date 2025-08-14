صدور إرادة ملكية بترفيع قضاة - أسماء

03:50 م

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (119) لسنة 2025 تاريخ 31/7/2025 بترفيع السادة اصحاب العطوفة القضاة التالية أسماؤهــم الى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبـــاراً من تاريـخ 1/9/2025







القاضي السيد/مروان خضر خليل العليمي

القاضي السيد/كايد جمال عبد الكريم الكايد

القاضي السيد/سامر تيسير احمد غزاوي

القاضي الدكتور/جمال حسني درويش هارون

القاضي السيد/طلال محمد عيد عبيدات

القاضي الدكتور/رمزي احمد عبد الحميد العظمات

القاضي السيد/فراس احمد محمود الزغول

القاضي السيد/احمد محمود يوسف العمري