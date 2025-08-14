صدور إرادة ملكية بترفيع قضاة - أسماء

القاضي السيد/مروان خضر خليل العليمي
القاضي السيد/كايد جمال عبد الكريم الكايد
القاضي السيد/سامر تيسير احمد غزاوي
القاضي الدكتور/جمال حسني درويش هارون
القاضي السيد/طلال محمد عيد عبيدات
القاضي الدكتور/رمزي احمد عبد الحميد العظمات
القاضي السيد/فراس احمد محمود الزغول
القاضي السيد/احمد محمود يوسف العمري
