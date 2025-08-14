الخميس 2025-08-14 05:14 م
 

صدور إرادة ملكية بترفيع قضاة - أسماء

الخميس، 14-08-2025 03:50 م
الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (119)  لسنة 2025 تاريخ 31/7/2025 بترفيع السادة  اصحاب العطوفة القضاة التالية أسماؤهــم الى أدنى مربوط الدرجة العليا  اعتبـــاراً من تاريـخ 1/9/2025



القاضي السيد/مروان خضر خليل العليمي
القاضي السيد/كايد جمال عبد الكريم الكايد
القاضي السيد/سامر تيسير احمد غزاوي
القاضي الدكتور/جمال حسني درويش هارون
القاضي السيد/طلال محمد عيد عبيدات
القاضي الدكتور/رمزي احمد عبد الحميد العظمات
القاضي السيد/فراس احمد محمود الزغول
القاضي السيد/احمد محمود يوسف العمري
 
 
