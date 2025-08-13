الأربعاء 2025-08-13 01:42 م
 

إرادة ملكية بتعيين الباشا زياد البطارسة سفيراً

إرادة ملكية
ارادة ملكية
 
الأربعاء، 13-08-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-    صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين اللواء المتقاعد السفير زياد عيسى بطارسة سفيرًا في ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

اضافة اعلان

 


Image1_8202513124251556007857.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

عخ

طب وصحة فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟

غزة

فلسطين 123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

مستشفيات البشير

أخبار محلية مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

67ه

طب وصحة بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة

يقبث

طب وصحة دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة