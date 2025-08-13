إرادة ملكية بتعيين الباشا زياد البطارسة سفيراً

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين اللواء المتقاعد السفير زياد عيسى بطارسة سفيرًا في ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

