ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 61,776 منذ بدء العدوان على القطاع

01:40 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,776، أغلبيتهم أطفال ونساء، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 154,906 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وأضافت "صحة غزة" أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 54 شهيدًا، و831 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,251 شهيدًا، و42,865 إصابة.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا و269 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,881 شهيدًا وأكثر من 13,863 إصابة.