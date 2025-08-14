الخميس 2025-08-14 05:12 م
 

الاحوال المدنية توضح الية توصيل جواز السفر الإلكتروني

جواز سفر أردني
جواز سفر
 
الخميس، 14-08-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري-   وقعت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتفاقية تعاون مع شركة البريد الأردني لتقديم خدمة تسليم جوازات السفر الإلكترونية، التي سيبدأ إصدارها تجريبيا اعتبارا من الأول من أيلول المقبل.
وأكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مشروع جواز السفر الإلكتروني وتعزيز منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتعزيز البنية التحتية للخدمات الرقمية.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن البريد الأردني سيتولى تسليم الجوازات للمواطنين ضمن مدة أقصاها "72" ساعة من تاريخ تقديم الطلب إلى العنوان الذي يحدده المواطن أثناء تقديمه طلب جواز السفر مقابل خدمة توصيل بقيمة ثلاثة دنانير تستوفى لصالح شركة البريد الأردني وتسليم جواز السفر الإلكتروني إلى العنوان المحدد.


وأضاف، إن موظفي البريد الأردني سيقومون بإلغاء جواز السفر القديم حال استلام جواز السفر الجديد حسب أحكام قانون جوازات السفر والتعليمات الصادرة بموجبه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

يوم طبي مجاني بمنطقة بلاص في عجلون غدًا

أخبار محلية يوم طبي مجاني بمنطقة بلاص في عجلون غدًا

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكرين" تُدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو

علم الاردن

أخبار محلية بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان

إرادة ملكية

أخبار محلية صدور إرادة ملكية بترفيع قضاة - أسماء

غ7بتع

فيديو منوع مقطع بعنوان: عناد الاطفال موجود حتى عند الحيوانات

غ8ه

فيديو منوع فكرة بسيطة لاعداد وجبة خفيفة

غاغا

فيديو منوع رجل يشارك: "فطور بسيط لزوجتي قبل امشي للدوام"

تعبيرية

أخبار محلية موعد دوام المدارس الخاصة والوكالة في الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة