الاحوال المدنية توضح الية توصيل جواز السفر الإلكتروني

الوكيل الإخباري- وقعت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتفاقية تعاون مع شركة البريد الأردني لتقديم خدمة تسليم جوازات السفر الإلكترونية، التي سيبدأ إصدارها تجريبيا اعتبارا من الأول من أيلول المقبل.

وأكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مشروع جواز السفر الإلكتروني وتعزيز منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتعزيز البنية التحتية للخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن البريد الأردني سيتولى تسليم الجوازات للمواطنين ضمن مدة أقصاها "72" ساعة من تاريخ تقديم الطلب إلى العنوان الذي يحدده المواطن أثناء تقديمه طلب جواز السفر مقابل خدمة توصيل بقيمة ثلاثة دنانير تستوفى لصالح شركة البريد الأردني وتسليم جواز السفر الإلكتروني إلى العنوان المحدد.



وأضاف، إن موظفي البريد الأردني سيقومون بإلغاء جواز السفر القديم حال استلام جواز السفر الجديد حسب أحكام قانون جوازات السفر والتعليمات الصادرة بموجبه.