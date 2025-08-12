تعيين 450 معلمًا ومعلمة في مسار التعليم التقني المهني BTEC

ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم في الكشف المنشور إلى مراجعة مديريات التربية التابعة لها مراكز عملهم، مؤكدة اعتبار كل من لم يراجع خلال (10) أيام من تاريخ الإعلان مستنكفًا عن العمل، وكذلك كل من لم يحضر ما يثبت اجتيازه لاختبار الكفاية في اللغة العربية خلال (30) يومًا.
وطلبت الوزارة من المرشحين تقديم كشف اشتراكات تفصيلي من مؤسسة الضمان الاجتماعي يوضح وجود أو عدم وجود اشتراكات سابقة، باعتباره من الوثائق الأساسية المطلوبة للتعيين.
وبيّنت أن مباشرة العمل ستكون من تاريخ التحاق المرشحين بالدورة التدريبية الخاصة بمسار التعليم التقني المهني BTEC، متمنية لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير طبي هام لمرضى القلب والجهاز التنفسي في هذه الأجواء
-
تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة زميلة
-
الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
الصفدي: ندعم استقرار وأمن سوريا ووحدة أراضيها ونرفض التدخل الخارجي بشؤونها
-
"التربية" توقع اتفاقية لتنفيذ تطبيق يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور
-
"الأرصاد" تحذر السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد
-
"الشؤون الفلسطينية" و"الأونروا" "تبحثان واقع الخدمات في المخيمات
-
افتتاح مركز الرمثا للخدمات النهارية الدامجة ووحدة التدخل المبكر لذوي الإعاقة