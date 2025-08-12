الثلاثاء 2025-08-12 07:18 م
 

تعيين 450 معلمًا ومعلمة في مسار التعليم التقني المهني BTEC

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 12-08-2025 06:40 م
الوكيل الإخباري-  قررت وزارة التربية والتعليم، استنادًا لأحكام المادة (17) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لعام 2024 وتعديلاته، تعيين (450) معلمًا ومعلمة لتخصصات مسار التعليم التقني المهني BTEC، من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك وفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024.اضافة اعلان


ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم في الكشف المنشور إلى مراجعة مديريات التربية التابعة لها مراكز عملهم، مؤكدة اعتبار كل من لم يراجع خلال (10) أيام من تاريخ الإعلان مستنكفًا عن العمل، وكذلك كل من لم يحضر ما يثبت اجتيازه لاختبار الكفاية في اللغة العربية خلال (30) يومًا.

وطلبت الوزارة من المرشحين تقديم كشف اشتراكات تفصيلي من مؤسسة الضمان الاجتماعي يوضح وجود أو عدم وجود اشتراكات سابقة، باعتباره من الوثائق الأساسية المطلوبة للتعيين.

وبيّنت أن مباشرة العمل ستكون من تاريخ التحاق المرشحين بالدورة التدريبية الخاصة بمسار التعليم التقني المهني BTEC، متمنية لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.
 
 
