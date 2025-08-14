موعد دوام المدارس الخاصة والوكالة في الاردن

ويبدأ دوام الهيئات التدريسية في هذه المدارس يوم الأحد بعد القادم، الموافق 24/8/2025 .
كما يبدأ دوام الطلبة يوم الأحد الذي يليه، الموافق 31/8/2025.
-
أخبار متعلقة
-
"المتقاعدين العسكرين" تُدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو
-
بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان
-
صدور إرادة ملكية بترفيع قضاة - أسماء
-
المنطقة العسكرية الشمالية: القبض على شخص حاول اجتياز الحدود
-
الاحوال المدنية توضح الية توصيل جواز السفر الإلكتروني
-
٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
المدعي العام يوجه تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات