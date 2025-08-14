"المتقاعدين العسكرين" تُدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تأتي ضمن أطماع توسعية للاحتلال، تهدف إلى فرض واقع جديد على حساب سيادة الدول وحقوق الشعوب، إلا أن الأردن بقيادته وحكمته السياسية وشعبه الموحد، عصي على التحديات مهما عظمت.
وأكدت أن الوقوف خلف القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والقوات المسلحة الأردنية، يمثل صمام الأمان لحماية الوطن والحفاظ على استقراره.
وشددت على أن المتقاعدين العسكريين، رغم انتهاء خدمتهم الميدانية، ما يزالون ملتزمين بالوفاء والولاء، وعلى أهبة الاستعداد للعودة إلى الصفوف متى اقتضى الواجب الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره.
