الخميس 2025-08-14 05:13 م
 

"المتقاعدين العسكرين" تُدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين
 
الخميس، 14-08-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-    دانت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بأشد عبارات الاستنكار، تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للقوانين والمواثيق الدولية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعوب، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأردني والعربي، واستقرار المنطقة.

اضافة اعلان


وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تأتي ضمن أطماع توسعية للاحتلال، تهدف إلى فرض واقع جديد على حساب سيادة الدول وحقوق الشعوب، إلا أن الأردن بقيادته وحكمته السياسية وشعبه الموحد، عصي على التحديات مهما عظمت.


وأكدت أن الوقوف خلف القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والقوات المسلحة الأردنية، يمثل صمام الأمان لحماية الوطن والحفاظ على استقراره.


وشددت على أن المتقاعدين العسكريين، رغم انتهاء خدمتهم الميدانية، ما يزالون ملتزمين بالوفاء والولاء، وعلى أهبة الاستعداد للعودة إلى الصفوف متى اقتضى الواجب الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

يوم طبي مجاني بمنطقة بلاص في عجلون غدًا

أخبار محلية يوم طبي مجاني بمنطقة بلاص في عجلون غدًا

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكرين" تُدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو

علم الاردن

أخبار محلية بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان

إرادة ملكية

أخبار محلية صدور إرادة ملكية بترفيع قضاة - أسماء

غ7بتع

فيديو منوع مقطع بعنوان: عناد الاطفال موجود حتى عند الحيوانات

غ8ه

فيديو منوع فكرة بسيطة لاعداد وجبة خفيفة

غاغا

فيديو منوع رجل يشارك: "فطور بسيط لزوجتي قبل امشي للدوام"

تعبيرية

أخبار محلية موعد دوام المدارس الخاصة والوكالة في الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة