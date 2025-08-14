"المتقاعدين العسكرين" تُدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو

الوكيل الإخباري- دانت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بأشد عبارات الاستنكار، تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للقوانين والمواثيق الدولية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعوب، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأردني والعربي، واستقرار المنطقة.

اضافة اعلان



وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تأتي ضمن أطماع توسعية للاحتلال، تهدف إلى فرض واقع جديد على حساب سيادة الدول وحقوق الشعوب، إلا أن الأردن بقيادته وحكمته السياسية وشعبه الموحد، عصي على التحديات مهما عظمت.



وأكدت أن الوقوف خلف القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والقوات المسلحة الأردنية، يمثل صمام الأمان لحماية الوطن والحفاظ على استقراره.