الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

ويكسر هذا الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 44.6 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في تاريخي 20 آب 2010 و13 آب 2023، وفق ما وثقته إدارة الأرصاد الجوية في البنك المناخي الأردني التابع لإدارة الأرصاد الجوية
وبهذا الإنجاز المناخي، تدخل مدينة الزرقاء رسميًا قائمة المحطات التي حطمت أرقامها التاريخية، لتكون الأولى هذا العام في تسجيل رقم قياسي جديد، في ظل استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة.
ومع استمرار الموجة الحارة، لا يُستبعد أن نشهد تحطيم أرقام قياسية أخرى، مما يجعل السجلات المناخية الأردنية على موعد مع المزيد من التحديثات التاريخية.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير طبي هام لمرضى القلب والجهاز التنفسي في هذه الأجواء
-
تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة زميلة
-
الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
تعيين 450 معلمًا ومعلمة في مسار التعليم التقني المهني BTEC
-
الصفدي: ندعم استقرار وأمن سوريا ووحدة أراضيها ونرفض التدخل الخارجي بشؤونها
-
"التربية" توقع اتفاقية لتنفيذ تطبيق يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور
-
"الأرصاد" تحذر السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد
-
"الشؤون الفلسطينية" و"الأونروا" "تبحثان واقع الخدمات في المخيمات