كريم داين آوت متاح لجميع عملاء كريم لفترة محدودة

وتُعد خدمة كريم داين آوت Careem DineOut الأولى من نوعها في الأردن في توفير خصومات حصرية على المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات في عمّان. وتأتي امتداداً لنجاح كريم فود، الذي لعب دوراً رئيسياً على مرّ السنوات في دعم وتنمية المطاعم المحلية. والآن، من خلال كريم داين آوت Careem DineOut، توسّع كريم هذا التأثير ليتجاوز خدمات التوصيل، مانحةً الناس مزيداً من المتعة لتناول الطعام في الخارج والاستمتاع بمشهد الطعام والشراب النابض بالحياة في المدينة.
كما تُعد هذه الخدمة إحدى المزايا الرئيسية لاشتراك كريم بلس Careem Plus، حيث تمنح المشتركين وصولاً حصرياً إلى خدمة كريم داين آوت Careem DineOut. وتُتاح الآن خدمة كريم داين آوت Careem DineOut للجميع، بما في ذلك غير المشتركين في كريم بلس Careem Plus، للاستمتاع بالخدمة لفترة محدودة، مما يمنح جميع العملاء فرصة لاختبار مزاياها مرة واحدة على الأقل دون الحاجة إلى اشتراك.
كما انضمّ إلى خدمة كريم داين آوت Careem DineOut في الأردن خلال هذا العام وحده ما يقارب 200 مطعم ومقهى ومحل حلويات، ليصل إجمالي عدد الشركاء إلى أكثر من 400 خلال فترة قصيرة منذ انطلاق الخدمة. وشملت بعض أبرز الوجهات على داين آوت Careem DineOut خلال عام 2025: كوفي فاكتوري، بافلو وينغز آند رينغز، فور وينترز، سيغافريدو، كاو كو، ومطعم ومقهى براح في مشروع دابوق ديستريكت.
وبلغت أعلى وفورات مسجّلة لمستخدم لخدمة كريم داين آوت Careem DineOut حتى الآن 887.25 ديناراً أردنياً، من خلال 325 عملية استخدام منذ بداية العام.
ويستفيد مشتركو كريم بلس Careem Plus، وهو الاشتراك الشهري من كريم، من توصيل مجاني غير محدود على معظم طلبات كريم فود وكريم رايدز وكريم داين آوت، مما يوفّر للمستخدمين وفورات شهرية بمتوسط يصل إلى 30 ديناراً أردنياً.
من جانبه، علّق كريم مسعود، مدير خدمة كريم داين آوت Careem DineOut وتطوير الأعمال في كريم، قائلاً: "نُعيد من خلال كريم داين آوت Careem DineOut رسم تجربة اكتشاف وتناول الطعام في عمّان، حيث نساعد العملاء على التوفير أثناء استكشاف وتجربة مطاعم جديدة، ونمكّن شركاءنا من جذب زبائن جدد وتحفيزهم على العودة بشكل مستمر. منذ بداية عام 2025، شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في الاستخدام وتفاعلاً غير مسبوق من الشركاء. وهذه مجرد البداية، فنحن ملتزمون ببناء المنصة الأكثر فائدة وراحة في قطاع الطعام على مستوى المنطقة."
كما علّق إياد برغوثي، المدير العام لكوفي فاكتوري، أحد شركاء كريم داين آوت Careem DineOut البارزين: "شراكتنا مع كريم داين آوت Careem DineOut أثرت بشكل واضح على عملياتنا اليومية، فقد شهدنا زيادة منتظمة في عدد الزبائن، خاصة خلال أيام منتصف الأسبوع التي تكون عادة أقل ازدحاماً.
كما ساعدتنا الخدمة في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء الذين لم يجربونا من قبل."
تقدم كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة كريم رايدز، وتوصيل الطعام، وتوصيل المتاجر، وخدمة كريم داين آوت، وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء والشركات، بالإضافة إلى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم التي تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء.
نبذة عن شركة كريم:
تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها، وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين.
وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 3.5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 75 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: careem.com.
