بنك الاتحاد يفتح باب التقديم لجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسختها العاشرة

الوكيل الإخباري- فتح بنك الاتحاد مؤخراً باب التقديم لجائزته السنوية العاشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة رائدة أطلقها البنك للمرة الأولى في عام 2014 بهدف دعم الشركات المحلية بما يمكّنها من تعزيز كفاءاتها، نظراً للدور البارز الذي تلعبه في تنمية اقتصاد الأردن والنهوض بالمجتمع الأردني ككل. وعلى مدار السنوات، أصبحت هذه الجائزة منصة تُمكّن الرياديين والشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو عبر تبادل المعرفة وبناء شبكات التواصل.

منذ انطلاق الجائزة، حرص بنك الاتحاد على أن تكون هذه المبادرة أكثر من مجرد مسابقة، بل منصة شاملة تُمكّن الشركات من بناء علاقات وشبكات واسعة، وتسليط الضوء على إنجازاتها، ومساعدتها على التوسع وتعزيز استدامتها. وعلى مدار عشر سنوات، تحوّلت الجائزة إلى مساحة تجمع قصص النجاح، وتحتفل بالشغف والعمل الجاد، في تأكيد واضح على التزام البنك المتواصل بدعم الريادة في الأردن، وترسيخ مكانته كداعم لرواد الأعمال والشركات الواعدة.



وفي هذه النسخة الاستثنائية، وسّع البنك نطاق المشاركة ليشمل جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بغض النظر عن مجالها، إيماناً منه بأن كل مشروع طموح يستحق فرصة. وستُمنح جائزتان نقديتان هذا العام: الأولى لأفضل شركة صغيرة أو متوسطة بقيمة 35,000 دينار أردني، والثانية لأفضل شركة ناشئة بقيمة 15,000 دينار أردني. ويبدأ استقبال طلبات التقديم من 5 آب وحتى 16 أيلول 2025، حيث ستقوم لجنة التحكيم الأولى المكوّنة من ممثلين عن بنك الاتحاد باختيار ثلاثة مرشحين نهائيين لكل فئة، سيقدم كل منهم عروضهم أمام لجنة تحكيم ثانية مكوّنة من قادة أعمال ورياديين أردنيين، وسيُعلن عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في 18 تشرين الأول 2025.



يعتمد تقييم الشركات على أربعة معايير رئيسية تشمل: المؤشرات المالية بنسبة 30%، ديمومة ونمو الشركة بنسبة 30%، الابتكار بنسبة 25%، والمساهمة الاجتماعية والبيئية بنسبة 15%. وتهدف هذه المعايير إلى تسليط الضوء على الشركات التي تحقق أداءً قوياً وشاملاً، لا يقتصر على الجانب الربحي، بل يشمل أيضاً الأثر الإيجابي والمستدام في المجتمع والبيئة.



يدعو بنك الاتحاد جميع الشركات التي تنطبق عليها شروط المشاركة إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالجائزة، واغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى شبكة من قصص النجاح التي بدأت قبل 10 سنوات، ولا تزال تتوسّع عاماً بعد عام.