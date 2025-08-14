الخميس 2025-08-14 02:42 م
 

الخارجية الإسرائيلية تحدد خطة لإنهاء الحرب في غزة تشمل إدارة مدنية

مشهد يبين حجم الدمار في غزة
الخميس، 14-08-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-   قالت نائب وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكل، الخميس، إن وجود إدارة مدنية سلمية غير إسرائيلية في غزة من بين الخطوط العريضة الخمسة لخطة الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب.اضافة اعلان


وتشمل الخطوط العريضة الأخرى إطلاق سراح الاسرى الذين ما زالوا في غزة، وإلقاء حركة (حماس) لسلاحها، وجعل قطاع غزة منزوعًا من السلاح بالكامل، واحتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.
 
 
