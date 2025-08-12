تنويه هام بشأن انقطاع الكهرباء .. انتبه إلى هذه العلامة على العداد

وحذرت الشركة المواطنين من أن هذا الحمل الزائد يؤدي إلى انقطاع التيار بشكل متكرر، داعيةً إلى تقليل عدد الأجهزة المستخدمة في نفس الوقت، لا سيما الأجهزة التي تستهلك طاقة كبيرة، بالإضافة إلى ضبط المكيفات على درجات حرارة متوسطة للحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي.
وأكدت الشركة أن التعاون في ترشيد الاستهلاك يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة وتفادي الانقطاعات، مشددةً على أن الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مسؤولية مشتركة بين المزود والمشتركين على حد سواء.
