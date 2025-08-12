الثلاثاء 2025-08-12 10:34 م
 

تنويه هام بشأن انقطاع الكهرباء .. انتبه إلى هذه العلامة على العداد

الثلاثاء، 12-08-2025 10:16 م
الوكيل الإخباري-   وجهت شركة الكهرباء تنويهاً مهماً للمشتركين في بعض المناطق التي شهدت انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، موضحة أن تكرار فصل قاطع العداد الكهربائي يشير غالباً إلى وجود أحمال كهربائية مرتفعة بسبب تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية أو أجهزة ذات استهلاك عالي للطاقة في وقت واحد.اضافة اعلان


وحذرت الشركة المواطنين من أن هذا الحمل الزائد يؤدي إلى انقطاع التيار بشكل متكرر، داعيةً إلى تقليل عدد الأجهزة المستخدمة في نفس الوقت، لا سيما الأجهزة التي تستهلك طاقة كبيرة، بالإضافة إلى ضبط المكيفات على درجات حرارة متوسطة للحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة أن التعاون في ترشيد الاستهلاك يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة وتفادي الانقطاعات، مشددةً على أن الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مسؤولية مشتركة بين المزود والمشتركين على حد سواء.


