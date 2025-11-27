النشامى يضيئون بداية الطريق نحو مونديال "السلة" بفوز مستحق على سوريا

وأظهر لاعبو المنتخب الوطني أداءً متوازناً بين الهجوم والدفاع، ما منح الجمهور الحاضر جرعةً عالية من الحماس والتفاؤل بإمكانية مواصلة النتائج الإيجابية في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي إيران والعراق. ومن المقرر أن يخوض الفريق مواجهةً ثانية يوم الأحد المقبل في الصالة ذاتها، وسط توقعات بحضور جماهيري أكبر دعماً لـ"النشامى".
وتشارك في التصفيات 16 دولة مقسمة إلى أربع مجموعات تُلعب بنظام الذهاب والإياب، حيث تتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة – باستثناء مجموعة قطر التي تتأهل منها دولتان فقط بصفتها البلد المستضيف – إلى الدور الثاني.
وفي الدور اللاحق، تُدمج المنتخبات الـ 12 المتأهلة في مجموعتين، مع احتساب نتائج الدور الأول، ليكمل كل منتخب مواجهاته مع الفرق التي لم يلتقِ بها سابقاً. ومع نهاية المشوار، يتأهل إلى المونديال الفرقُ الثلاثة الأولى من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الرابع، إلى جانب قطر المستضيفة.
ويأمل الأردنيون أن يكون هذا الفوز افتتاحاً لمسيرة ناجحة تُعيد المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم، وترسّخ حضور السلة الأردنية على الساحة القارية والدولية.
