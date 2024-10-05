النيابة العامة تطلق مؤتمرها الدولي الثاني حول تحديات مكافحة الجرائم المستحدثة

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول التحديات القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة، الذي تنظمه النيابة العامة، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمنظمة الدولية للهجرة.

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