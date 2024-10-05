 
السبت 2024-10-05 07:48 م
 

النيابة العامة تطلق مؤتمرها الدولي الثاني حول تحديات مكافحة الجرائم المستحدثة

مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات
مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات
السبت، 05-10-2024 05:22 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم  في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول التحديات القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة، الذي تنظمه النيابة العامة، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمنظمة الدولية للهجرة.

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ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه اكثر من 15 دولة عربية وأجنبية، إلى التعرف على أنماط وصور الجرائم المستحدثة وتطورها السريع وخطورتها، وتحديد ومناقشة التحديات التي تواجهها، وتطوير برامج وآليات في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات، إضافة إلى إبراز أهمية التعاون القانوني والقضائي الدولي في مكافحة الجرائم، وضمان مواكبة التشريعات والاتفاقيات لتطورات السياسة الجنائية المعاصرة.

 
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