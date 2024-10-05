النيابة العامة تطلق مؤتمرها الدولي الثاني حول تحديات مكافحة الجرائم المستحدثة

ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه اكثر من 15 دولة عربية وأجنبية، إلى التعرف على أنماط وصور الجرائم المستحدثة وتطورها السريع وخطورتها، وتحديد ومناقشة التحديات التي تواجهها، وتطوير برامج وآليات في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات، إضافة إلى إبراز أهمية التعاون القانوني والقضائي الدولي في مكافحة الجرائم، وضمان مواكبة التشريعات والاتفاقيات لتطورات السياسة الجنائية المعاصرة.
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