اليرموك: اعتماد دبلوم التعليم الدامج ضمن البرامج المعتمدة لرتب المعلمين

ويتكون البرنامج من 27 ساعة معتمدة، موزعة على ثمانية مساقات جامعية، تعادل 160 ساعة تدريبية، وفق خطة البرنامج التي أُعدها قسم علم النفس الإرشادي والتربوي في الكلية.
وقال عميد الكلية الدكتور أحمد الشريفين، إن هذا البرنامج يستهدف المعلمين من مختلف الرتب (معلم، معلم أول، معلم خبير، معلم قائد)، ويهدف إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال التعليم الدامج، وتأهيلهم وتمكينهم من التعامل مع الاحتياجات المتنوعة في البيئة المدرسية، استجابة للمتطلبات العالمية في مراعاة تنوع الطلبة واختلافهم، وضرورة ملاءمة الممارسات المهنية للمعلم.
وأشار إلى أن منهجية التدريب في خطة دبلوم التعليم الدامج تتضمن (124) ساعة من التعليم الوجاهي، و(36) ساعة من التطبيق العملي، مما يضمن تزويد المعلمين بتدريب نوعي شامل متكامل، مبينا أن دبلوم التعليم الدامج من البرامج الاختيارية التي تمنح المعلمين فرصة الاختيار للانضمام إليه بحسب احتياجاتهم وتطلعاتهم المهنية.
وأكد أن الكلية تسعى بعد الحصول على هذا الاعتماد، إلى رفد الميدان التربوي بالكفاءات التربوية وفق متطلبات سوق العمل المحلي والعربي، على النحو الذي يجعل المعلمون يحاكون الممارسات الفضلى والتوجهات العالمية في العملية التعلمية التعليمية.
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