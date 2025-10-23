الديوان الملكي يعزي عشيرة السعيدات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في لواء موسى بمحافظة معان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السعيدات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
