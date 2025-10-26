القيادات الشبابية يختتم المرحلة الأخيرة من برنامج "نشامى 2025"

05:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751412 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب اليوم الأحد المرحلة التدريبية الرابعة والأخيرة من برنامج “نشامى 2025 – الفوج الثالث”، التي أقيمت في بيت شباب عمان بعنوان “بناء وتصميم وإدارة المبادرات”، بمشاركة 27 شاباً وشابة من مختلف المحافظات يمثلون نخبة من أصحاب المبادرات المجتمعية من طلبة وخريجي الجامعات والهيئات الشبابية والأحزاب ومنتسبي المراكز الشبابية. اضافة اعلان





استمرت المرحلة التدريبية أربعة أيام، وشملت تدريبات عملية ركزت على تصميم المبادرات من حيث الرؤية والرسالة والقيم، وبناء الخطط التنفيذية، وتشكيل فرق العمل، بما عزز مهارات التواصل والعمل الجماعي والتفكير النقدي لدى المشاركين، بهدف تمكينهم وتأهيلهم لأدوار قيادية ومجتمعية فاعلة.



يُعد برنامج “نشامى” من البرامج المميزة التي ينفذها المركز، ويتضمن أربع مراحل تدريبية بواقع 80 ساعة تدريبية، ركزت على تطوير المهارات القيادية والابتكارية وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تتماشى مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب ورؤية وزارة الشباب في دعم الابتكار والمشاركة الفاعلة في التنمية.



وخلال زيارة تفقدية للمرحلة الختامية، أكدت مديرة المركز الدكتورة شروق الهاشم أن نجاح البرنامج يجسد شغف الشباب الأردني بالتطوير والابتكار، مشيرة إلى أن المركز يواصل استقطاب الكفاءات من مختلف المحافظات وصقل مهاراتهم الريادية والقيادية لتمكينهم من إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم.



وأضافت الهاشم أن المركز يعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية وصنع القرار من خلال برامج وطنية توفر بيئة حاضنة للإبداع والتميز.



وقدم المشاركون في ختام المرحلة مبادرات مجتمعية كتطبيق عملي لما اكتسبوه من مهارات ومعارف، كما خضعوا لاختبارات تقييمية لقياس مدى التطور في قدراتهم، مؤكدين أن البرنامج وفر تجربة تدريبية غنية أسهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ورفع جاهزيتهم للمشاركة في خدمة المجتمع.