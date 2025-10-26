بلدية الطفيلة تعد خطة مشروعات العام المقبل

وقال الخصبة، اليوم الأحد، إن لجنة البلدية استطاعت، رغم محدودية الإمكانات المالية، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية مثل النظافة، والإنارة، وفتح وتعبيد الطرق، وتأهيل تصاريف مياه الأمطار، وتنظيف مجاري السيول استعدادا لفصل الشتاء.
وأشار إلى أهمية رفع إيرادات البلدية عبر تحصيل الذمم المستحقة من المواطنين وتفعيل المشروعات الاستثمارية الخاصة للحد من حجم المديونية التي تعاني منها البلدية منذ سنوات طويلة.
وأكد أن البلدية تعكف على إعادة تفعيل عدد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، مشيرا إلى إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الحاويات وتخصيص عدد من العاملين للعمل فيه، وتزويده بالمواد الأولية اللازمة لتشغيله، عبر تخصيص 85 ألف دينار من صندوق البلدية، بما يسهم في توفير كلفة شراء الحاويات.
