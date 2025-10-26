الأحد 2025-10-26 06:50 م
 

بدء توسعة شارع التنمية غرب إربد

ا
جانب من الأعمال
 
الأحد، 26-10-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية غرب إربد، أعمال توسعة شارع التنمية الرابط بين بيت يافا وكفريوبا وناطفة، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقّل المواطنين.

وقال رئيس لجنة البلدية محمد القضاة في بيان، اليوم الأحد، إن المشروع يشمل توسعة المنعطفات لمعالجة الازدحامات عند التقاطعات مع شارع إربد الدائري، الذي يعد محوراً رئيسياً يربط قرى غرب إربد ببلدات لواءي الطيبة والكورة، ويخدم سالكي الشارع الدائري في المحافظة.


وأضاف أن الأعمال تتضمن نقل أعمدة الخدمات المتعارضة مع مسار الشارع، وإزالة الأشجار، وتركيب عبارات لتصريف مياه الأمطار بما يضمن السلامة المرورية، ويسهم في تطوير شبكة الطرق الداخلية في غرب إربد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد القضاة حرص البلدية على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين واقع الخدمات في مختلف مناطق غرب إربد.

 
 
