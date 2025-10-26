طالبة جامعية تقدم فكرة مبتكرة لدعم الصمّ والبكم في حالات الطوارئ

وقالت لجين، الطالبة في كلية الصيدلة، إن الفكرة تقوم على إنشاء نظام مدمج مع خدمات الطوارئ، يتيح للأشخاص الصم والبكم إجراء اتصال مرئي مباشر مع مترجم لغة إشارة مدرّب، بما يضمن سرعة الاستجابة في الحالات الحرجة مثل الحرائق أو الحوادث أو الطوارئ الصحية.
وأضافت أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء قاعدة بيانات وطنية للصم والبكم لتفعيل الخدمة تلقائيًا للمستخدمين المسجّلين، بالتعاون مع شركات الاتصالات لتوفير إنترنت سريع وآمن يضمن استمرارية الاتصال في مختلف الظروف.
وبيّنت لجين أن فكرتها اختيرت ضمن أفضل ثلاثة ابتكارات فائزة في مسابقة الابتكار لعام 2025، في إنجاز نوعي يعكس روح الإبداع والمسؤولية المجتمعية لدى طلبة الجامعة.
وأشارت إلى أن شركة "JAIP" ستتولى استكمال المراحل التنفيذية للمشروع وتحويله إلى خدمة فعلية تحت اسم "SAFESIGN"، لدعم فئة الصم والبكم في حالات الطوارئ وتعزيز جاهزية منظومة الاستجابة السريعة في المملكة.
من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور ماجد مساعده، إن العمادة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلبة المبدعين وأصحاب الأفكار الريادية، مؤكدًا أن فكرة الطالبة لجين تجسد رؤية الجامعة في تمكين الشباب من توظيف المعرفة لخدمة الإنسان والمجتمع.
وأضاف أن العمادة تسعى باستمرار إلى ربط الطلبة بمؤسسات وطنية وشركاء استراتيجيين لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن ما حققته الطالبة لجين هو ثمرة بيئة جامعية محفّزة ومتكاملة تشجّع ثقافة المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
