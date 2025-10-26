الجامعةُ الأردنيّةُ تعقد مؤتمرَها الدّوليّ التّاسع في النّشر الإلكترونيّ الثّلاثاء

ويسعى المؤتمرُ في نسخته التّاسعة إلى استعراض دور التّقنيات الحديثة والذّكاء الاصطناعيّ التّوليديّ في تطوير مؤسّسات التّعليم العالي والبحث العلميّ، وبيان العلاقة بينه وبين رأسي المال المعرفيّ والبشريّ، إضافة إلى تسليط الضّوء على الاتّجاهات العالميّة في توظيف الذّكاء الاصطناعيّ في مجالات المكتبات والمعلومات، وتأثيرها في العمليّة التّعليميّة والتّعلّمية وفي منظومة البحث العلميّ.
وقال مديرُ وحدة المكتبة ورئيس المؤتمر الدكتور مجاهد الذنيبات إنّ المؤتمر يشكّل منصّة علميّة تجمع الباحثين والخبراء والنّاشرين ومزوّدي الخدمات التّقنية، لتبادل المعرفة ومناقشة أحدث التّطورات في مجال النّشر العلميّ الإلكترونيّ والمكتبات الذكيّة وتأثيرها على المؤسّسات التعليميّة، مؤكّدًا أهميّةَ إبراز دور المكتبات في التّصنيفات العالميّة للجامعات.
وأوضح الذنيبات أنّ المؤتمر يتناول أربعة محاور رئيسيّة هي: رأس المال البشريّ وإدارة المعرفة، والتطبيقات التكنولوجيّة للذّكاء الاصطناعيّ في التّعليم العالي ودور المكتبات فيها، والجوانب الأخلاقيّة والقانونيّة في استخدامات الذّكاء الاصطناعيّ في النّشر العلميّ، والاتجاهات المستقبليّة للذكاء الاصطناعيّ في الجامعات.
ويناقش المؤتمر هذه المحاور من خلال ستّ جلسات علميّة، وأوراق بحثيّة محكمة، إضافة إلى مائدتين مستديرتين سياسات الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ وتعزيز التّدريس والتعلّم والبحث العلميّ من خلاله.
ويشارك في المؤتمر هذا العام نخبة من المتحدّثين الدوليّين والإقليميّين، من بينهم الدكتور أندرو كوكس من جامعة شيفيلد في المملكة المتّحدة، ومديرة مكتبة جامعة كوتش التركيّة الدكتورة توبا أكبايتورك، والأستاذ الدكتور منصور الزامل من جامعة الملك سعود، إضافة إلى خبراء وباحثين من الأردنّ، والسعوديّة، ومصر، وسوريا، وتونس، وسلطنة عُمان، وبريطانيا، وفرنسا.
كما يستقطب المؤتمر نحو 300 مشارك من داخل الأردنّ وخارجه، ويترافق مع معرض متخصّص تشارك فيه كبرى شركات النّشر العالميّة المزوّدة لقواعد البيانات والمصادر الرقميّة، دعمًا للبحث العلميّ والابتكار في الجامعة.
للتّعرّف على المزيد من المعلومات حول المؤتمر، بالإمكان زيارة موقعه الإلكترونيّ على الرابط: ICEPUB 2025
