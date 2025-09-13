السبت 2025-09-13 07:50 م
 

انطلاق برنامج إقليمي يعزّز مشاركة الشباب في العمل السياسي

الوكيل الإخباري-    انطلقت في العاصمة عمّان اليوم السبت، أعمال برنامج "قيادة الشباب السياسية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بمشاركة شباب وشابات من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في الأردن وفلسطين ومصر والعراق وتونس ولبنان.اضافة اعلان


‏ويهدف البرنامج، الذي نظمه مركز التمكين المجتمعي بدعم من حزب العمال البريطاني ومؤسسة "ويست منستر" للديمقراطية وبإشراف مؤسسة (FMS) الهولندية، إلى تمكين القيادات الشبابية وتزويدها بمهارات سياسية واتصالية تسهم في تعزيز دورها في صياغة السياسات والتفاعل مع قضايا المجتمع.

واكد عضو مجلس الأعيان السابق جميل النمري خلال مشاركته بالبرنامج، أهمية دور الشباب في قيادة التغيير، مشددًا على ضرورة تمكينهم وتأهيلهم كقيادات سياسية ومجتمعية، لافتا إلى أن هذه الرؤية يجسدها المركز من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني في المحافظات كافة، وبالشراكة مع المؤسسات الدولية الداعمة.
 
 
