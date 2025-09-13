انطلاق برنامج إقليمي يعزّز مشاركة الشباب في العمل السياسي

ويهدف البرنامج، الذي نظمه مركز التمكين المجتمعي بدعم من حزب العمال البريطاني ومؤسسة "ويست منستر" للديمقراطية وبإشراف مؤسسة (FMS) الهولندية، إلى تمكين القيادات الشبابية وتزويدها بمهارات سياسية واتصالية تسهم في تعزيز دورها في صياغة السياسات والتفاعل مع قضايا المجتمع.
واكد عضو مجلس الأعيان السابق جميل النمري خلال مشاركته بالبرنامج، أهمية دور الشباب في قيادة التغيير، مشددًا على ضرورة تمكينهم وتأهيلهم كقيادات سياسية ومجتمعية، لافتا إلى أن هذه الرؤية يجسدها المركز من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني في المحافظات كافة، وبالشراكة مع المؤسسات الدولية الداعمة.
