انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري-    انطلقت اليوم الخميس، فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية في مدارس لواء الأغوار الشمالية.

وأكدت مديرة التربية والتعليم في اللواء، الدكتورة بسمة فريحات، خلال حفل الإطلاق في قاعة مدرسة وقاص الثانوية للبنات، أن الجائزة تأتي تجسيدا لحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز الثقافة الصحية بين الشباب، خاصة في أوساط طلبة المدارس.


وأشارت الى أهمية الجائزة في تعزيز الوعي باللياقة البدنية والصحية للطلبة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتحفيزهم على تبني أنماط حياة صحية داخل البيئة المدرسية.

 
 


