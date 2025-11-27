انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

وأكدت مديرة التربية والتعليم في اللواء، الدكتورة بسمة فريحات، خلال حفل الإطلاق في قاعة مدرسة وقاص الثانوية للبنات، أن الجائزة تأتي تجسيدا لحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز الثقافة الصحية بين الشباب، خاصة في أوساط طلبة المدارس.
وأشارت الى أهمية الجائزة في تعزيز الوعي باللياقة البدنية والصحية للطلبة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتحفيزهم على تبني أنماط حياة صحية داخل البيئة المدرسية.
-
أخبار متعلقة
-
"الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء
-
مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو حويطي
-
رئيس الديوان الملكي: الأردن ماضٍ بمشروع التحديث بقيادة ملكية تستشرف المستقبل
-
رئيس ديوان المحاسبة: لا نتدخل في إجراءات التعيين بالحكومة
-
وزير التربية : على هؤلاء الطلاب التزام منازلهم
-
وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد
-
رئيس ديوان المحاسبة: لم نقم بتعيين أي موظف بالديوان منذ عامين ونصف