انطلاق فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية

وتهدف الفعالية، التي تشكل الحدث الأكبر من نوعه في الأردن وخصصت لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الجامعات والصناعة، إلى الإلهام في مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب في مختلف الجامعات الأردنية والقطاعات المهنية من تحويل النظرية إلى حلول علمية مبتكرة، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين الطلبة والأكاديميين والخبراء وقادة الصناعة.
وحفلت أجندة أعمال اليوم الأول من فعاليات الأسبوع التي تمتد على مدار خمسة أيام، بسلسلة من الورش التدريبية المتخصصة؛ زودت المشاركين بالمعرفة العملية والأدوات التطبيقية، حيث نفذت ورشة متخصصة حول آلية بناء مشاريع الهاكاثون الناجحة، قدمها مركز الريادة والابتكار في الجامعة الأردنية، أكسبت المشاركين مختلف أساليب الإبداع، والتعاون، وطرق دمج الذكاء الاصطناعي مع النمذجة السريعة لبناء مشاريع مؤثرة.
وتخلل اليوم الأول تنفيذ ورشة بعنوان "هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي" استعرضت تقنيات متقدمة لصياغة أوامر فعالة وتحسين مخرجات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عملية.
ويركز اليومان الثاني والثالث من الأسبوع على الأمن الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سيقوم المشاركون في إطار الجانب العملي من بناء نظام توثيق بالاعتماد على التعرف على الوجه، ودمجه مع تطبيق من اختيارهم.
وفي اليوم الرابع من فعاليات الأسبوع سيعقد مؤتمر برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ومشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، يتخلله عدد من الجلسات تتناول في موضوعاتها واقع الذكاء الاصطناعي، ودوره في ريادة الأعمال، ومدى تكامله مع البيانات وإنترنت الأشياء لتعزيز تنافسية الشركات، ومستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ورؤى مستقبلية حول كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر مسؤولية، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.
ويختتم الأسبوع فعالياته في اليوم الخامس بزيارات ميدانية لشركات ومراكز رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تجسد انتقال الذكاء الاصطناعي من نقاش أكاديمي إلى واقع عملي ملموس.
-
أخبار متعلقة
-
تربية الطيبة والوسطية تنظم برنامجا لتأهيل الكوادر المدرسية في إدارة الطوارئ
-
"صناعة إربد" تختتم الورشة الأولى من ورشات الذكاء الاصطناعي
-
أنشطة مجتمعية وتنموية في عدد من المحافظات
-
تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم
-
الحموري يقدّم محاضرة حول استراتيجيات الرعاية الصحية في السلم والحرب
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة
-
شكاوى بالخالدية والبادية الشمالية الغربية من اكتظاظ الطلبة بالمدارس
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة ساكب غداً