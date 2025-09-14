انطلاق فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- انطلقت في الجامعة الأردنية اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز الريادة والابتكار والفرع الطلابي للمنظمة العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الجامعة الأردنية، بمشاركة ما يزيد على 450 طالبا وأكاديميا ومهنيا من مختلف الجامعات والقطاعات.

اضافة اعلان



وتهدف الفعالية، التي تشكل الحدث الأكبر من نوعه في الأردن وخصصت لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الجامعات والصناعة، إلى الإلهام في مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب في مختلف الجامعات الأردنية والقطاعات المهنية من تحويل النظرية إلى حلول علمية مبتكرة، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين الطلبة والأكاديميين والخبراء وقادة الصناعة.



وحفلت أجندة أعمال اليوم الأول من فعاليات الأسبوع التي تمتد على مدار خمسة أيام، بسلسلة من الورش التدريبية المتخصصة؛ زودت المشاركين بالمعرفة العملية والأدوات التطبيقية، حيث نفذت ورشة متخصصة حول آلية بناء مشاريع الهاكاثون الناجحة، قدمها مركز الريادة والابتكار في الجامعة الأردنية، أكسبت المشاركين مختلف أساليب الإبداع، والتعاون، وطرق دمج الذكاء الاصطناعي مع النمذجة السريعة لبناء مشاريع مؤثرة.



وتخلل اليوم الأول تنفيذ ورشة بعنوان "هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي" استعرضت تقنيات متقدمة لصياغة أوامر فعالة وتحسين مخرجات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عملية.



ويركز اليومان الثاني والثالث من الأسبوع على الأمن الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سيقوم المشاركون في إطار الجانب العملي من بناء نظام توثيق بالاعتماد على التعرف على الوجه، ودمجه مع تطبيق من اختيارهم.



وفي اليوم الرابع من فعاليات الأسبوع سيعقد مؤتمر برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ومشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، يتخلله عدد من الجلسات تتناول في موضوعاتها واقع الذكاء الاصطناعي، ودوره في ريادة الأعمال، ومدى تكامله مع البيانات وإنترنت الأشياء لتعزيز تنافسية الشركات، ومستقبل العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ورؤى مستقبلية حول كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر مسؤولية، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.