الملك يعود إلى أرض الوطن

09:46 م

الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد ترؤسه الوفد الأردني المشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، التي عقدت في الدوحة. اضافة اعلان

