الثلاثاء 2025-09-16 07:35 ص
 

ترامب: إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 16-09-2025 05:22 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجدداً أن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى.

وصرّح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لن يضرب في قطر"، وذلك بعد أن رفض نتنياهو، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس، استبعاد شنّ مزيد من الضربات.


وقصفت إسرائيل، الأسبوع الماضي، مكاتب سياسية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة، وهي خطوة لاقت استنكاراً في أوروبا والعالم العربي، وأثارت استياء ترامب الذي قال إنه لم يكن على علمٍ مسبق بها.

 
 
