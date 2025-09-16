ترامب: إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجدداً أن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى.

وصرّح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لن يضرب في قطر"، وذلك بعد أن رفض نتنياهو، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس، استبعاد شنّ مزيد من الضربات.