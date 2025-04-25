بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة إخلاء طبي إلى السعودية

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الجمعة، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، لإخلاء عدد من المصابين الأردنيين الذين تعرضوا لحوادث سير بمناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية ليصار إلى علاجهم بين أهلهم وذويهم.

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وبيّن قائد طبابة سلاح الجو الملكي أنه تم إخلاء 4 أردنيين من خلال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص، موضحاً أن حالة اثنين من المصابين حرجة فيما وصف حالة الاثنين الآخرين بالمتوسطة، مضيفاً أن عملية نقلهم تأتي بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.