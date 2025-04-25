بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة إخلاء طبي إلى السعودية

وبيّن قائد طبابة سلاح الجو الملكي أنه تم إخلاء 4 أردنيين من خلال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص، موضحاً أن حالة اثنين من المصابين حرجة فيما وصف حالة الاثنين الآخرين بالمتوسطة، مضيفاً أن عملية نقلهم تأتي بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف كوادر طبية متخصصة.
من جهتهم، عبر ذوو المصابين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات.
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