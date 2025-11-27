بحث التعاون الأكاديمي والتقني بين البلقاء التطبيقية وشركة بيرسون العالمية

وناقش الجانبان سبل تحديث برنامج "BTEC" في جامعة البلقاء وإمكانية استحداث تخصصات تقنية جديدة تلبي احتياجات المستقبل وتعزز جاهزية الطلبة للانخراط في سوق العمل العالمي، حيث يعد برنامج "BTEC" من البرامج المهنية العالمية الرائدة في التعليم التطبيقي، إذ يمنح الطلبة مهارات عملية مباشرة تعزز فرصهم في سوق العمل.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس ديوان المحاسبة: لا نتدخل في إجراءات التعيين بالحكومة
-
وزير التربية : على هؤلاء الطلاب التزام منازلهم
-
وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد
-
رئيس ديوان المحاسبة: لم نقم بتعيين أي موظف بالديوان منذ عامين ونصف
-
إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثالث
-
وزارة الثقافة: توجه لتعميم مشروع الشوارع الثقافية على كافة ألوية المملكة
-
مستشفى الأمير حمزة يحتفي بفوز إحدى كوادره بجائزة دولية مرموقة في مجال الأشعة
-
وفد من جامعة بابل العراقية يزور المجلس التمريضي الأردني