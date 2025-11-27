الخميس 2025-11-27 02:21 م

بحث التعاون الأكاديمي والتقني بين البلقاء التطبيقية وشركة بيرسون العالمية

جامعة البلقاء التطبيقية
الخميس، 27-11-2025 12:05 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني مع وفد من شركة بيرسون العالمية، توسيع آفاق التعاون الأكاديمي وتطوير البرامج التقنية في الجامعة.

وناقش الجانبان سبل تحديث برنامج "BTEC" في جامعة البلقاء وإمكانية استحداث تخصصات تقنية جديدة تلبي احتياجات المستقبل وتعزز جاهزية الطلبة للانخراط في سوق العمل العالمي، حيث يعد برنامج "BTEC" من البرامج المهنية العالمية الرائدة في التعليم التطبيقي، إذ يمنح الطلبة مهارات عملية مباشرة تعزز فرصهم في سوق العمل.

 
 


