نيبال.. أكثر من 52 ضحية جراء سوء الأحوال الجوية خلال يومين

جانب من الكوارث
 
الأحد، 05-10-2025 11:44 م
الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "خبرهب" بمصرع 52 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في أنحاء نيبال خلال يومين.اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن "عدد الوفيات جراء الكوارث المرتبطة بالرياح الموسمية في نيبال ارتفع إلى 52 شخصا، حيث تسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين في فيضانات وانهيارات أرضية وصواعق وحوادث طرق في العديد من المناطق".

وكانت مقاطعة كوشي الجبلية، الواقعة عند سفوح جبل إيفرست، والتي كانت أيضا في مركز العاصفة، الأكثر تضررا من الكارثة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم أيضا نتيجة فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية البنغال الغربية الهندية، الواقعة على الحدود مع نيبال".

كما ذكرت صحيفة "سانشيانغ دوشيباو" الصينية يوم الأحد، أن نحو ألف شخص حوصروا على المنحدر الشرقي لجبل إيفرست في التبت بسبب تساقط الثلوج الكثيفة، فيما يعقد تساقط الثلوج عمليات الإنقاذ، ولا يتمكن السياح العالقين من النزول.

